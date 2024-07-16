نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس يفتح النار على جوميز بعد تعادل الزمالك أمام بلدية المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد أيمن يونس نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، اختيارات المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أمام بلدية المحلة في الدوري.

أيمن يونس يفتح النار على جوميز بعد تعادل الزمالك أمام بلدية المحلة

ونشر أيمن يونس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس X: "في فرق بين الماتش الودي والماتش الرسمي".

وتابع: "الفكر ده والاختيارات دي تعملها في ماتش ودي، مش ماتش رسمي ".

وشدد: "اكسب الأول بكامل اللاعبين وبعد كده شوف الناشئين وشوف البدائل".

واختتم أيمن يونس حديثه قائلًا: "أداء سيء من خارج الخطوط قبل جوه الخطوط".

وتعادل الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق بلدية المحلة، سلبيا دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.