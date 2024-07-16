عاجل.. أول تعليق من أحمد كشري بعد تعادل بلدية المحلة أمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، على أحداث مباراة فريقه أمام نادي الزمالك، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد كشري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "فريقي قدم مباراة كبيره تكتيكيه كبيرة، وعملنا مجهود كبير واحنا معندناش خبرات في فريقي".

وتابع: "حتى لو الزمالك بدأ بلاعيبه صغيرة، فأنا عندي اللاعيبة ماعندهاش خبره الدوري المصري الممتاز".

وأردف: "إحنا كنا بنلعب على الثلاث نقاط علشان موقفنا في جدول ترتيب الدوري المصري".

واختتم أحمد كشري حديثه قائلًا: "كنا عايزين نكسب بس عازانا أننا بنلعب قدام نادي بحجم الزمالك وربنا يكرمنا في اللي جاي".

