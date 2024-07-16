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ترامب يظهر للمرة الأولى بمؤتمر للحزب الجمهوري بعد محاولة اغتياله

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 يوليو 2024 09:31 صباحاً - ظهر المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، علنًا ​​لأول مرة في مؤتمر الحزب في ميلووكي بولاية ويسكونسن منذ محاولة اغتياله في مطلع الأسبوع، بحسب "رويترز".

وكان ترامب واضعًا ضمادة كبيرة على أذنه اليمنى حيث أصيب بالرصاص يوم السبت خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وتعرّض ترامب، يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".

وأسفر الحادث، وفقًا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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