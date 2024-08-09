انت الان تتابع خبر «محدش عارفها غيري».. طريقة عبقرية للتخلص من الصراصير الموجودة في المنزل… هتندم عمرك كلو لو معرفتهاش!! والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعد تواجد الصراصير بالمنزل من أكثر الأشياء المنفرة والمزعجة، فتلك الحشرة تحمل الكثير من الأمراض والتي تسبب الإزعاج للجميع، ولكن توجد عدة طرق يمكن بها أن تقوم بالتخلص من تلك الحشرة بشكل فعال دون عودة مرة ثانية، وللتعرف على طريقة التخلص من الصراصير تابعوا السطور التالية.

ما هي الأسباب التي تؤدي لتواجد الصراصير بالمنزل؟

يجب أن تتعرف على الأسباب التي تؤدي لتواجد الصراصير بالمنزل، فالصراصير تقوم بالعيش على فتات الطعام وبقاياه، كما أن الصراصير تنجذب للدفء وللرطوبة، لذا فإذا كنت لا تقومين بتنظيف أطباقك بشكل دوري يمكن أن تجدي الصراصير، وفي حالة وجود تسرب بالمياه فستجدي الصراصير في تلك المنطقة.

كيفية التخلص من الصراصير

توجد عدة نقاط يجب اتباعها حتى تضمني عدم انجذاب الصراصير لمنزلك، وهي كما يلي:

قومي بتنظيف المنزل بشكل عميق وركزي على على الحمام والمطبخ.

قومي بمسح الأسطح باستمرار، واجمعي الفتات وقومي بتنظيف الأطباق بشكل دوري.

لا تقومي بترك أطباق غير نظيفة في الحوض لأنها تقوم بجذب الصراصير.

وقومي بإغلاق أية شقوق بالأرضيات أو بالجدران، حتى لا تختبئ بها الصراصير.

وقومي برش مبيد حشري بأماكن تواجد الصراصير كمنطقة خلف الثلاجة أو بالخزائن.

ما هي الطرق الطبيعية من أجل التخلص من الصراصير؟

توجد عدة طرق طبيعية تمكنك من التخلص من الصراصير، وهي كما يلي: