نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تونسي يحرم سيف عيسى من "الترضية" في التايكوندو بأولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع اللاعب المصري سيف عيسى، منافسات لعبة التايكوندو وزن 80 كجم، بشكل نهائي، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا بالعاصمة الفرنسية، باريس.

سيف عيسى يخسر فرصة الترضية

خسر سيف عيسى، من إدي هرنيتش بطل الدنمارك في دور الـ16 من منافسات التايكوندو، وكان اللاعب المصري ينتظر دور الترضية للمنافسة على الميدالية البرونزية.

وكان يترقب سيف عيسى، وصول بطل الدنمارك إلى الدور النهائي، لحجز مكانه في دور الترضية، إلا إن ذلك لم يتحقق بعد خسارة الأخير أمام التونسي فراس القطوسي في ربع نهائي المنافسات.

وتأهل التونسي فراس القطوسي، إلى دور نصف نهائي منافسات التايكوندو وزن (80) بعد فوزه على الدنماركي في أولمبياد باريس 2024.

ويخسر سيف عيسى، فرصة التأهل للترضية بعد وصول التونسي فراس إلى نصف النهائي على حساب منافسه الدنماركي.

جدير بالذكر إن سيف عيسى قد حصد الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية، “أولمبياد طوكيو 2020”.