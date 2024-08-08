“برابط مباشر” لينك نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2024 الدور الاول بالعراق epedu.gov.iq

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الرياض - أحمد صلاح - قامت وزارة التربية العراقية بفتح باب تقديم الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي بالعراق، وقد قدم عدد من الطلاب طلبات اعتراض على نتائج بعض المواد التي يعتقدون أنهم فقدوا فيها درجات عديدة، ويأملون من خلال هذه العملية تعويض ما فاتهم، لذا يبحثون يوميًا عن موعد صدور نتائج الاعتراضات وطرق الاستعلام عنها، حيث تعتبر هذه النتائج فرصة أخيرة لتعديل درجات النجاح ومنح الطلاب إمكانية الالتحاق بمراحل تعليمية أخرى.

رابط للاستفسار عن نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي لعام 2024

سيتم الإعلان عن الاعتراضات بشكل تدريجي حسب محافظات العراق، ويمكن للطلاب المتقدمين الحصول على النتائج باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية العراقية من هنا.

زيارة الموقع الإلكتروني نتائجنا.

اختيار نتائج الاعتراضات الخاصة بالصف السادس الإعدادي.

تحديد المحافظة وكتابة الرقم الامتحاني.

الضغط على كلمة تحميل.

النقر على رمز العرض.

اعتراضات الصف السادس الإعدادي 2024 الدور الأول

أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بشؤون الطلاب، وقامت بإنشاء رابط إلكتروني لتسهيل تقديم طلبات الاعتراض على النتائج، حيث يشعر بعض الطلاب بعدم الرضا عن درجات بعض المواد، ويمتلكون اعتقادًا بأنه قد تم احتساب بعض العلامات بشكل خاطئ، لذلك قامت الوزارة بفتح باب التسجيل للاعتراضات للصف السادس الإعدادي، بهدف تمكين الطلاب من استعادة درجاتهم المفقودة وتحسين مستوى تحصيلهم الدراسي، يمكن للطلاب زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة لتقديم الاعتراض، مع دفع الرسوم الخاصة بكل مادة، ويجب أن نكون على علم بأن الجهات المعنية في الوزارة تراجع جميع الطلبات المقدمة من الطلاب وتستبعد الذين لا تنطبق عليهم شروط الاعتراض.

نتائج الطعون لمرحلة السادس الاعدادي للدورة الأولى لعام 2024

يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على نتائج اعتراضات السادس الإعدادي 2024 الدور الأول، ومن المتوقع أن تعلن نتائج السادس الاعدادي بشكل رسمي في جميع المحافظات العراقية، والاستعلام يتم باستخدام الأسماء وأرقام الامتحانات عبر موقع وزارة التربية العراقية.