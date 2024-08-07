انت الان تتابع خبر بشرتك هتبقى منورة.. اقوى مقشر القهوة لتبيض وتفتيح البشرة والجسم وإزالة البقع والتصبغات والتجاعيد بكل سهولة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - إن المظهر الخارجي للبشرة هو انعكاس لحالتها الداخلية، حيث يؤدي تراكم الخلايا الميتة على سطح البشرة إلى إضفاء مظهر شاحب وبالغ على الرغم من صغر السن ومن الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة هو إهمال تزويد البشرة بالفيتامينات والمعادن التي تحتاجها لكي تبقى صحية ونضرة، إلى جانب عدم الالتزام بروتين عناية منتظم لمواجهة هذه المشكلة، تلجأ الكثير من السيدات والفتيات إلى استخدام المقشرات الطبيعية المصنوعة من مكونات منزلية آمنة. فهذه المقشرات تساعد على التخلص من الخلايا الميتة وتجديد خلايا البشرة بطريقة آمنة، مما يساهم في الحفاظ على نضارة ونعومة البشرة والوقاية من ظهور علامات التقدم في السن والخطوط التعبيرية المبكرة وسوف نستعرض في هذا المقال أهم الخطوات والنصائح لاستخدام المقشرات الطبيعية للحصول على بشرة صافية ومشرقة.

مقشر القهوة والحليب المنزلي

هذا المقشر الطبيعي سيساعد على تنظيف البشرة وإزالة الخلايا الميتة بلطف، مما يعطي مظهرًا نقيًا ومشرقًا للبشرة واستخدميه مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مثالية.

المكونات:

2 ملعقة صغيرة قهوة

1 ملعقة من ماء الورد

¼ كوب من الحليب

1 ملعقة من زيت اللوز

1 ملعقة من الفازلين

1 ملعقة من عصير الليمون

الخطوات:

في وعاء صغير، اخلطي القهوة والفازلين حتى تتجانس المكونات. أضيفي ماء الورد واستمري في الخلط. أضيفي الحليب مع الاستمرار في التقليب حتى تحصلي على خليط متجانس. أضيفي زيت اللوز وعصير الليمون واخلطي جميع المكونات معًا. افركي بشرتك برفق بالخليط، مركزًا على المناطق الخشنة أو المسدودة. اترك الخليط على بشرتك لمدة 10 دقائق. اشطفي بشرتك بالماء الدافئ وجففيها بلطف. ضعي كريم مرطب مناسب لبشرتك.

مقشر القهوة للوجه والجسم

المكونات:

3 ملاعق قهوة

ملعقة زيت زيتون أو زيت لوز

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة سكر

الطريقة: