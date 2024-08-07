انت الان تتابع خبر عيار 21 بكام؟!.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 في بداية تعاملات محلات الصاغة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 استقراراً ملحوظاً في السوق المصري، حيث يتأثر السعر بالتغيرات في الأسواق العالمية وتوقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، تعتبر أسعار الذهب من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي يتابعها العديد من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، نظراً لدورها الكبير في تحديد الاتجاهات الاقتصادية والمالية.

أسعار الذهب اليوم

هناك استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات، مقارنة بالارتفاع الحادث أمس تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار، وقد حقق عيار 21 صعود بنسبة 50 جنيها اليوم وهو أكثر الأعيرة رواجا وتداول، وسنعرض لكم تاليا أسعار الذهب اليوم في مصر وفقا لآخر التطورات المعلنة من الشعبة العامة للذهب خلال التعاملات اليومية، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 يتراوح من 3811 سعر البيع إلى 3834 سعر الشراء جنيه مصري.

سعر جرام الذهب عيار 22 يتراوح من 3493 سعر البيع إلى 3514 سعر الشراء جنيه مصري.

سعر جرام الذهب عيار 21 يتراوح من 3335 سعر البيع إلى 3355 سعر الشراء جنيه مصري.

سعر جرام الذهب عيار 18 يتراوح من 2858 سعر البيع إلى 2875 سعر الشراء جنيه مصري.

سعر جرام الذهب عيار 14 يتراوح من 2223 سعر البيع إلى 2236 سعر الشراء جنيه مصري.

سعر جرام الذهب عيار 12 يتراوح من 1905 سعر البيع إلى 1917 سعر الشراء جنيه مصري.

بلغ سعر الأونصة إلى 2400 دولار أمريكي.

بلغ سعر جرام الجنيه الذهب إلى 26 ألف 840 جنيه مصري.

تأثيرات السوق العالمية والتوقعات المستقبلية

تشهد أسعار الذهب في مصر تأثرًا كبيرًا بالتغيرات في الأسواق العالمية، حيث يرتبط سعر الذهب بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف من الركود الاقتصادي، تعتبر أسعار الذهب ملاذاً آمنًا للمستثمرين في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.

من المتوقع أن تستمر تقلبات أسعار الذهب في الفترة القادمة نتيجة للمتغيرات الاقتصادية العالمية والسياسات المالية، ينصح الخبراء بمراقبة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق الذهب لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.