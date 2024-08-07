انت الان تتابع خبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تعلن.. رابط التسجيل في راتب المعين المتفرغ بالعراق وشروط التسجيل المطلوبة عبر بوابة اور الالكترونية ur.gov.iq والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تقدم وزارة العمل العراقية برنامج الدعم الخاصة بالمعين المتفرغ الذي يساعد في تقديم الدعم الاجتماعية للأفراد المسؤولين عن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات المختلفة، وعليه حددت الوزارة بعض الشروط والمتطلبات التي تتعلق بقبول المتقدمين لهذا البرنامج، حيث يمكن توضيح ما هي شروط المعين المتفرغ 2024 بالعراق وخطوات التسجيل بشكل مفصل من خلال القادم.

ما هي شروط المعين المتفرغ 2024 بالعراق

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالدولة العراقية بعض الشروط الالكترونية التي يمكن من خلالها إجراء عملية التسجيل في برنامج المعين المتفرغ المقدم من الوزارة للمواطنين المستحقين للدعم الاجتماعي بالدولة، على أن تتمثل هذه الشروط المطلوبة في التالي:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

الإقامة في البلاد بشكل دائم للاستفادة من البرنامج.

ألا يكون لدى المتقدم أي وظيفية او مشروع تجاري يجني منه دخل شهري.

يلزم أن يكون الفرد مسؤول عن رعاية أحد أفراد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.

أن تكون نسبة الإعاقة لا تقل عن 80% على أقل تقدير.

إجراء عملية التقديم من خلال الخطوات الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل العراقية.

إرفاق جميع الأوراق والمستندات التي تثبت أهلية المتقدم في الحصول على الدعم المقدم من الوزارة.

خطوات التسجيل في راتب المعين المتفرغ بالعراق

هناك بعض الخطوات الإلكترونية التي قد حددتها الحكومة العراقية من أجل إتمام عملية التسجيل في راتب المعين المتفرغ من أجل الحصول على الدعم المقدم من وزارة العمل العراقية، حيث يمكن إجراء عملية التسجيل من خلال التالي: