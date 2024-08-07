انت الان تتابع خبر وزارة الحج والعمرة توضح.. خطوات اصدار تصريح العمرة عبر تطبيق نسك والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن جميع الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق نسك، كما تم شرح الخطوات الهامة والضرورية للتسجيل في تطبيق نسك بهدف الحصول على تصريح العمرة إلكترونيًا، ومن المهم الإشارة إلى أن المنصة تعتبر من أبرز المنصات التي تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية في المملكة.

خطوات اصدار تصريح العمرة عبر تطبيق نسك

يمكن الآن بكل يسر الحصول على تصريح العمرة عبر تطبيق نسك، وذلك وفقًا للخطوات التي حددتها وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، و هذه الخطوات تكمن في النقاط المذكورة أدناه:

فتح موقع نسك أو قم بتنزيل تطبيق نسك من متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

قم بتسجيل الدخول أو قم بإنشاء حساب جديد.

ثم قم بتعبئة جميع المعلومات الضرورية مثل رقم التأشيرة ورقم جواز السفر، بالإضافة إلى تاريخ الميلاد، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المحمول.

يرجى كتابة البريد الإلكتروني ورمز الدولة المرتبط بها مع تحديد الجنسية.

قم بإضافة كلمة المرور ثم اضغط على زر التسجيل.

انتظر بضع دقائق ليتم إرسال الكود عبر البريد الإلكتروني.

قم بإدخال الرمز المرسل.

ثم اختار خيار الحجز لأداء العمرة.

ما هي شروط إصدار تصريح عمره من تطبيق نسك

حددت وزارة الحج والعمرة مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تصريح عمرة من خلال تطبيق نسك، وهي كما يلي: