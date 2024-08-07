‏وزير خارجية إسرائيل: اختيار السنوار زعيما لحماس يوضح للعالم أن القضية الفلسطينية أصبحت الآن تحت سيطرة إيران وحماس

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس، إن اختيار يحيي السنوار زعيما لحركة حماس يوضح للعالم أن القضية الفلسطينية أصبحت الآن تحت سيطرة إيران وحماس.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.