نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرية دلجا بالمنيا تشهد فعاليات ثقافية متنوعة ببرنامج تعزيز المواطنة ومكافحة التطرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الوحدة المحلية بقرية دلجا بالمنيا فعاليات ثقافية وفنية متنوعة قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

هذه الفعاليات تأتي ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة المنعقد بشكل دوري بقرى محافظة المنيا، والذي يندرج ضمن برامج وزارة الثقافة التوعوية لترسيخ الهوية الوطنية للشباب والأطفال ومجابهة الأفكار المتطرفة.

افتتاح الفعاليات

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، حيث رحبت رحاب توفيق، مدير عام الثقافة بالمنيا، بالحضور، وأكدت أهمية دور الثقافة والفكر والفن في تعزيز قيم المواطنة والانتماء ونشر القيم الإيجابية.

ورش العمل المتنوعة

أقيمت عدة ورش للأطفال قدمتها فنانات ثقافة المنيا، من بينها ورشة فنون تشكيلية وورشة أشغال يدوية للمرأة، حيث تم تدريب المشاركات على تنفيذ الأعمال بخامات بسيطة وغير مكلفة.

إقبال على معرض الكتاب

توافد أبناء القرية على معرض كتب إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، الذي يضم أقسامًا متنوعة تشمل الأدب الروائي والأدب المترجم وكتب الأطفال والأسرة، بالإضافة إلى قسم للكتب التاريخية والسياسية، وكل ذلك بأسعار مخفضة.

العروض الفنية وختام الفعاليات

اختتمت الفعاليات التي ينفذها فرع ثقافة المنيا، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، بعرض فني لفرقة قصر ثقافة سوهاج للإنشاد الديني بقيادة خالد محمد، والتي قدمت باقة من الأناشيد والابتهالات.

أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطة مكثفة خلال الفترة الأخيرة، منها المشاركة في مهرجان العلمين في دورته الثانية، وإطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بعدة محافظات، إلى جانب العروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي، والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها.