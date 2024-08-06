نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مؤشرات تنسيق الجامعات 2024.. كليات تقبل من 60% علمي علوم لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ازدادت عمليات البحث بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، على تنسيق الجامعات، ومؤشرات تنسيق الكليات للعام الجاري، وحرص الطلبة وأولياء الأمور على معرفة الكليات التي تقبل من 60% علمي علوم 2024 عبر جوجل.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2024.. كليات تقبل من 60% علمي علوم

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كليات تقبل من 60% علمي علوم 2024، وذلك وفقًا لمؤشرات تنسيق الجامعات العام الماضي، ونوضح الحدود الدنيا للتقدم لجميع الكليات التي تقبل من مجموع 60% علمي علوم:

تربية دمنهور رياضة 251

دار العلوم انتساب موجه المنيا 251

آداب انتساب موجه الإسكندرية 250

اقتصاد منزلي بنات عين شمس 250

تربية نوعية القاهرة 250

آداب الفيوم 250

آداب وعلوم إنسانية السويس 250

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 250

دار العلوم انتساب موجه أسوان 249

آداب دمياط 249

آداب انتساب موجه القاهرة 249

آداب انتساب موجه الزقازيق 249

حقوق حلوان 248

تربية نوعية جنوب الوادي 248

آداب أسوان 248

آداب بنات عين شمس 248

تربية (طفولة) جنوب الوادي 247

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 247

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 247

آداب العريش 247

حقوق المنوفية بشبين الكوم 247

إعلام بني سويف رياضة 247

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246

سياحة وفنادق الفيوم 246

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 246

سياحة وفنادق مدينة السادات 246

إعلام جنوب الوادي رياضة 246

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 246

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 246

سياحه وفنادق الاقصر 246

آداب بني سويف 246

سياحة وفنادق المنصورة 246

سياحة وفنادق مطروح 246

سياحة وفنادق المنيا 246

سياحة وفنادق المنيا 246 آداب المنيا 246

حقوق مدينة السادات 246

فني ري وصرف ومساحة أسيوط 246

آداب أسيوط 246

سياحة وفنادق بني سويف 246

اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 246

آداب الوادي الجديد 246

آداب جنوب الوادي 246

آداب سوهاج 246

نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.. يبحث طلاب الثانوية العامة الآن عن خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الوزارة الرسمي، وذلك بعدما اعتمد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2024،وبلغت النسبة العامة للنجاح 81.3%، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قائمة أسماء الأوائل.

وحصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية، على نتيجة الثانوية العامة 2024، للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس على بوابة دوت الخليج، وننشر في السطور التالية نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس.

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة 2024 الآن على بوابة دوت الخليج

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024.. استعلم الآن برقم الجلوس من هـنـــا

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2024 نحو 745086 طالبا وطالبة، للشعبتين علمي وأدبي، أدوا امتحانات الصف الثالث الثانوي نهاية العام 2023 – 2024 خلال الفترة من 10 يونيو الماضي وحتى 20 يوليو الماضي، وفقا للجدول الذي وضعته وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2024، كما يصل عدد طلاب الشعبة الأدبية نحو 276211 طالبة وطالبة، فيما يبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية (علوم)، 391671 طالب وطالبة، و98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

أوائل الثانوية العامة 2024 علمي علوم

المركز الأول: ندى رمضان عبدالونيس محمد الدمهوجي.. المجموع 404.5.. محافظة المنوفية

المركز الثاني: رؤى أحمد محمد مدبولي يوسف.. المجموع 403.5.. محافظة القليوبية

المركز الثالث: اياد يحيي حسن الشربيني.. المجموع 403.. محافظة دمياط

المركز الثالث مكرر: جنة ارق عبدالوهاب متولي.. المجموع 403.. محافظة الدقهلية

المركز الخامس مكرر: زياد مصطفى حسن رضوان.. مجموع 402.5.. محافظة الغربية

المركز الخامس مكرر: مريم إيهاب يوسف حسن.. مجموع 402.5.. محافظة قنا

المركز السابع مكرر: حسن محمد حسن إبراهيم.. مجموع 402.. محافظة الشرقية

المركز السابع مكرر: رهف محمد توفيق محمد احمد.. محموع 402.. محافظة الغربية

المركز السابع مكرر: سلمى محمد فرغلي عبدالمعطي.. مجموع 402.. محافظة أسيوط

المركز السابع مكرر: فلوباتير سعيد يعقوب شنودة.. مجموع 402.. محافظة البحيرة

أوائل الثانوية العامة 2024 علمي رياضة