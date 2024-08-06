نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نهائي كرة القدم بين فرنسا وإسبانيا في أولمبياد باريس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره إسبانيا يوم الجمعة المقبل 9-8-2024 على ملعب "بارك دي برانس"، وذلك في إطار نهائي أولمبياد باريس.

وتأهل الديوك إلى نهائي الأولمبياد بعد الفوز أمام مصر بنتيجة 3-1 كما تأهل الماتادور إلى الفاينال بعد الفوز أمام المغرب بنتيجة 2-1.

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا في أولمبياد باريس

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة فرنسا ضد إسبانيا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة فرنسا ضد إسبانيا مساء الجمعة المقبلة، عبر قنواتها.