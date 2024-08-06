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أحمد جودة - القاهرة - يعيش جمهور النادي الأهلي معنويات مرتفعة وذلك بعد تسجيل وسام أبو علي هاتريك أمام المقاولون العرب والانفراد بصدارة الدوري. ولم يكتفي وسام بالانفراد بصدارة هدافي الدوري بل حصد جائزة رجل المباراة لخمس مباريات على التوالي. وسام أبو علي يبصم على أرقام مميزة مع الأهلي بعد هاتريك المقاولون وعقب مباراة المقاولون سجل الفلسطيني أرقاما قياسية والتي جاءت كالاتي:- وأصبح أبو علي أول محترف يسجل هاتريك في الدوري الموسم الجاري

بات وسام أبو علي ثاني فلسطيني يسجل “هاتريك” في الدوري المصري بعد عماد أيوب الذي سجل 3 أهداف مع سكة حديد سوهاج في موسم 2000-2001 ضد الأهلي موعد مباراة الأهلي وسموحة القادمة تنطلق المباراة الخميس المقبل وذلك في مؤجلة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون الدوري المصري والتي ستنطلق في تمام التاسعة مساء