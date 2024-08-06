نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- كيفية تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد يكون بعض الطلاب غير راضين عن نتائجهم، وقد يرغبون في تقديم تظلم.

إليك كيفية تقديم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024:

الخطوات لتقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024

الحصول على النتيجة من مصدر موثوق:

تأكد من حصولك على نتيجتك عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي أو أي مصدر موثوق، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

سداد رسوم التظلم:

قبل تقديم التظلم، يجب عليك سداد رسوم طلب التظلم. يمكن سداد الرسوم عبر حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فوري أو البريد المصري.

التسجيل على موقع تظلمات الثانوية العامة:

قم بالدخول إلى موقع تظلمات الثانوية العامة 2024، وتسجيل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني الموحد.

إدخال الرقم السري:

أدخل الرقم السري الخاص بك للدخول إلى النظام.

تقديم طلب التظلم:

بعد تسجيل الدخول، قم بتقديم طلب التظلم عبر الموقع، وحدد المادة التي ترغب في تقديم التظلم بشأنها.

ملاحظات هامة حول التظلمات

إعادة تصحيح ورقة الإجابة: لا يسمح بتقديم تظلم لإعادة تصحيح ورقة الإجابة بشكل كامل، حيث أن التصحيح يتم إلكترونيًا باستخدام برامج متخصصة. التظلم يسمح فقط بالإطلاع على أوراق الإجابة وإعادة رصد وتجميع الدرجات من قبل مختصين.

النتائج النهائية: نتائج التظلمات قد لا تتغير بشكل كبير، حيث يتم التدقيق فقط في أوراق الإجابة ورصد الدرجات.

الرابط الرسمي لتقديم التظلم

يمكنك زيارة رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي للحصول على مزيد من المعلومات والتسجيل في النظام.

تذكير:

تأكد من تقديم طلب التظلم في الوقت المحدد، حيث أن هناك مواعيد نهائية لتقديم التظلمات لا يمكن تجاوزها.