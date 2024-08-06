وزير المالية: مهما تحسنت أرقام الموازنة ستكون بلا معنى إذا…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 01:11 مساءً - أعلن أحمد كجوك وزير المالية في أول مؤتمر صحفي، عقب توليه المسئولية، نتائج الأداء المالي للعام 2023/ 2024، قائلاً: «الأولوية.. تحسين الخدمات للمواطنين على قَد ما نِقدر.. ونعمل بكل جهد علشان اللى جاى يكون أفضل.. فالشعب المصري هو المالك الحقيقى للموازنة وسنعمل بكل جهد أيضًا لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية وكل ما يهم المواطنين».

وأوضح أن أرقام الموازنة مهما تحسنت ستكون بلا معنى، إذا لم تنعكس في تحسين أداء الاقتصاد وتنافسية مجتمع الأعمال وتحسن مستوى المعيشة.

وقال الوزير، إن التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة.. والدولة «بتحاول تتحمل العبء الأكبر»، لافتًا إلى أن هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومي «حياة كريمة» لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.