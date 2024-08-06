«التعليم» تعزي أسرة طالب انتحر بسبب نتيجة الثانوية العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 02:34 مساءً - تقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالعزاء لأسرة طالب الثانوية العامة، توفى نتيجة ضغط أسرته عليه بسبب نتيجة الثانوية العامة، حيث إن الطالب مقيم فى منطقة الخصوص، وتوفى بعدما تخلص من حياته خوفا من عدم حصوله على مجموع مرتفع بالثانوية العامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.

واعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2024، بنسبة نجاح بلغت 81.3%