وزارة البيئة تمنح مهلة 15 يوماً لمحطات المعالجة لتوفيق أوضاعها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 04:29 مساءً - أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تقوم بالتفتيش على محطات المعالجة؛ لافتةً إلى أن المحطات المخالفة، يمنحها جهاز شئون البيئة مهلةً، لمدة 15 يوماً، لتقديم خطة لتوفيق أوضاعها، مع الإلزام الطوعي للمنشآت، والذي يشجعها على تنفيذ خطط إصحاح بيئي، بمساعدة وزارة البيئة؛ حيث تشجع الوزارة تلك المنشآت، وتدعمها بقروض ميسرة، من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي، المرحلة الثالثة.

وجاء ذلك، خلال اجتماع موسع، عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور مسؤولي الوزارتين، لبحث عدد من ملفات العمل المشترك بين الوزارتين، ومنها إدارة المخلفات بأنواعها، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر، مع تعظيم الاستفادة سياحياً من المحميات الطبيعية، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان لوزارة البيئة، تم خلال الاجتماع، المنوه عنه، التطرق إلى ملف إدارة المخلفات بأنواعها، من خلال تعظيم الاستفادة من الحمأة، وإعداد الدراسات اللازمة لاستخدامها في الأغراض المخصصة، طبقاً للمعايير العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد تطرق إلى تحويل النفايات البشرية والصلبة، إلى سماد عضوي غني بالعناصر الغذائية، من خلال أجهزة لا تتطلب مياه أو الاتصال بشبكة المجاري؛ لافتاً إلى أن 2 مليون شخص في العالم، على الأقل، يشربون مياه ملوثة بفضلات بشرية؛ في حين، تتسبب الأمراض المنقولة بالمياه، في وفاة 485 ألف شخص، في العام.

كما تناول الوزيران، الدكتورة ياسمين فؤاد، والمهندس شريف الشربيني، الإجراءات التصحيحية لإلزام المصانع بالمحافظات والمدن الجديدة، بمعالجة الصرف الصناعي، طبقاً للمعايير التي نص عليها القانون، قبل خروجها للشبكات ومحطات المعالجة، من أجل الحفاظ على حالة الشبكات والمحطات.