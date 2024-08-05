عاجل - رسميا موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2024 عبر بوابة دوت الخليج

رسميا موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس00 أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتيجة امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى غدا الثلاثاء في تمام الساعة 12 ظهرا بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر.

رسميا موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس

ويعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2024.

نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة دوت الخليج

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكافة اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

وفي هذا الإطار، يتوجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الاجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل