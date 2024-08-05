نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. منتخب مصر لتنس الطاولة يودع أولمبياد باريس ومهاجم بورفؤاد يدخل دائرة اهتمام الأهلي ونجم برشلونة مُصمم على الاستمرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 5-8-2024 في السطور التالية:

منتخب مصر لتنس الطاولة يودع أولمبياد باريس

ودع المنتخب المصري لتنس الطاولة دورة الالعاب الاوليمبية المقامة في باريس 2024 من الدور ثمن النهائي بعد الخسارة أمام المنتخب التايواني بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

وخسر المنتخب المصري الزوجي المكون من خالد عصر ويوسف عبد العزيز بنتيجة 3-2 فيما خسر محمد البيلي بنتيجة 3-0 ويوسف عبد العزيز بنتيجة 3-1.

مهاجم بورفؤاد يدخل دائرة اهتمام الأهلي

أبدى النادي الأهلي اهتمامه الكبير بضم يوسف مكرم، نجم نادي بورفؤاد وهداف فريقه في بطولة القطاعات بتسعة أهداف، وذلك بعد تألقه اللافت في صفوف فريقه وقدراته الهجومية المميزة.

يبلغ يوسف مكرم 18 عامًا، كان محط أنظار العديد من الأندية، بما في ذلك النادي المصري، الذي كان يسعى لضمه لتعزيز صفوفه إلا أن مطالب نادي بورفؤاد المالية العالية، والتي وصلت إلى 2 مليون جنيه، حالت دون إتمام الصفقة مع المصري.

وقد لفت يوسف مكرم انتباه محمد شوقي، لاعب النادي الأهلي السابق، الذي أعجب بأدائه ومهاراته في خط الهجوم.

اقترح شوقي انضمام اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي بعد موافقة اللاعب وولي أمره،حيث بدأت المفاوضات بين الأهلي ونادي بورفؤاد.

من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات في الصفقة، حيث يسعى الأهلي لتلبية مطالب نادي بورفؤاد المالية من أجل ضم اللاعب الصاعد.

نجم برشلونة مُصمم على الاستمرار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مستقبل البرازيلي فيتور روكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، مع الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن فيتور روكي رفض عرضًا جديدًا من الهلال، ولا يُستبعد أن يقوم الفريق السعودي بمحاولة أخرى.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن المهاجم البرازيلي مُصممٌ على الاستمرار في برشلونة وإقناع هانز فليك.

وأوضحت أن النادي الكتالوني لديه عدة عروض إعارة من فرق أوروبية لضم اللاعب البرازيلي.

وأتمت الصحيفة أن مع احتمالية وصول نيكو وأولمو، وظهور ب أو فيكتور يبدو أنه من الصعب على البرازيلي الاستمرار في برشلونة.

