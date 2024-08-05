مليون مبروك لكل ناجح.. دوت الخليج تنشر نتيجة الثانوية العامة 2024 في محافظة السويس "رابط أصلي"

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أحمد جودة - القاهرة - زادت الاستفسارات عن "نتيجة الثانوية العامة 2024" وتتصدر محرك البحث جوجل، حيث ينتظر طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بفارغ الصبر الإعلان الرسمي، الذي يحمل معه مستقبلهم التعليمي، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2024 سيتم خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير التعليم يوم الثلاثاء المقبل.

الطلاب ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2024، وقد أعلنت الوزارة عن عقد مؤتمر صحفي صباح يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 أغسطس 2024، للكشف الأوائل، تليها إعلان نتيجة الثانوية العامة لنفس العام.

كيفية الحصول على النتيجة من بوابة دوت الخليج

توفر بوابة دوت الخليج الإلكترونية نتيجة الثانوية العامة 2024، من خلال الرابط التالي:

أوائل الثانوية العامة لن يقل عددهم عن 36 طالبا

تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أوائل الثانوية العامة 2024 من خلال عملية التحكيم في درجات المواد غير المضافة للمجموع، وتشمل ذلك المواد مثل التربية الدينية، التربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

وموعد الإعلان الرسمي عن النتائج سيكون يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 أغسطس الحالي، حيث سيعقد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا للكشف تفاصيل نتائج امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذا الموعد يأتي بعد استكمال جميع إجراءات التصحيح والتدقيق في النتائج، وتطبيق درجات الرأفة حيثما يلزم. وسيتم خلال المؤتمر الصحفي الكشف تفاصيل أوائل الثانوية العامة والمعلومات الكاملة المتعلقة بالنتائج.

وفي هذا السياق، أعرب السيد محمد عبد اللطيف عن تقديره وشكره لجميع العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة على جهودهم الكبيرة التي ساهمت في انتظام سير الامتحانات وسلامة الإجراءات المتبعة بشكل كامل.

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نسب نجاح مرتفعة في العديد من المواد، مما يبشر بنتائج إيجابية للطلاب.

و حذرت الوزارة من عمليات النصب التي قد تستهدف الطلاب للحصول على نتائجهم قبل الإعلان الرسمي. وأكدت أن الطريقة الوحيدة الصحيحة للحصول على النتيجة هي من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وتهيب وزارة التربية والتعليم بالطلاب التحلي بالهدوء والثقة بالنفس، مؤكدة أن النتيجة هي مجرد مرحلة في الحياة، وأن المستقبل مليء بالفرص.

مليون مبروك لكل ناجح.. دوت الخليج تنشر نتيجة الثانوية العامة 2024

كيفية الاستعلام عن النتيجة



بمجرد إعلان النتيجة بشكل رسمي، يمكن للطلاب الاستعلام عنها عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم. كل ما يحتاجه الطالب هو رقم جلوسه. إليك الخطوات التفصيلية: