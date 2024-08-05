الشركة المتحدة تطرح أغنية الرسمية لمهرجان العلمين "عالم خيالى"

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرحت الشركة المنتجة المتحدة أحدث أعمالها،وهي أغنية "عالم خيالي"، الأغنية الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة، وهي الأغنية التي يغنيها أمير يوسف ويارا إدوارد، وهي من كلمات وألحان أمير يوسف وتوزيع محمود صبري كورال جمال فتحي وعبد الوهاب الرافعي وأمير يوسف وتسجيل طارق عليش، وهي من إنتاج راديو النيل.



كلمات أغنية عالم خيالي

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /عالم خيالى فيه نتمنى هتقضى وقت وعمرك ما هتنسى

السما عالية والبحر موج رايح جاى والجو يسحر ملهوش زى

عالم حكاية غير أي حكاية جمدان معدى

ده العالم علمين

وفي كل حتة هتلاقى متعة روقان وفرحة

ده العالم علمين

يلا نروح لعالم خيالى فرحة تدوم وأجمل ليالى

العلمين الجديدة هتخطف قلبك من دقيقة وفيها تعيش الحلم اللى بتحلمه في الحقيقة

وفى كل مكان تروحوا تلاقونا

ده المتحدة معاكم هنا

جمال الدنيا في العلمين ومعاكم مهما كنتم فين

عينك تشوف إبهار وعظمة من كل حتة العالم متجمعين

نفسك في ايه هنا هتلاقيه المكان مكانك المكان العلمين

يلا نروح لعالم خيالى فرحة تدوم وأجمل ليالى

العلمين الجديدة هتخطف قلبك من دقيقة وفيها تعيش الحلم اللى بتحلمه في الحقيقة

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.