نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مينا عطا يعلن عن موعد أحدث أعماله الغنائية الجديدة قشطة وعسل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان مينا عطا عن موعد أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم قشطة وعسل، حيث حرص "مينا" على مشاركة جمهوره ببرومو الرسمي للأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبرومو تعليقا قال فيه:" أغنيتي الجديدة قشطة وعسل يارب تعجبكم وهتنزل كاملة يوم الأربعاء رأيكم يهمني يا حبايب قلبي لينك البرومو في البايو".

تعليقات الجمهور على منشور مينا عطا

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الأغنية مبهجة وجميلة، منتظرين نسمعها كاملة، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

وأغنية قشطة وعسل من كلمات وألحان وتوزيع محمد شفيق، وقام بتصويرها بلبنان مع المخرج سامى بس



آخر أعمال مينا عطا

والجدير بالذكر آخر أعمال مينا عطا أغنية أنا بتخان، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية أنا بتخان لـ مينا عطا

ليلي، ليلي، ليلي يا ليل

ماتت روحي خلاص روحي

يا طيبة شبعت بزيادة

هعيش واحد وأكون جاحد

برد غشيم غير العادة

جبل واقف ومش خايف

راجل ورقبتي سدادة

قلوب سودة مفيش رحمة

بكسرة عينكوا هتراضى

أنا بتخان أنا بتخان

لقيت الغدر والقلة في كل مكان

وشايف نفسي في مراية بقيت بهتان

أنا حساس أنا حساس

و روحت في عزلة مع نفسي هجرت الناس

كفاية إن اتكسر نفسي تعبت خلاص

الغدر بتاعكوا ساب

ساب جرح وكله وجع

الصح معاكوا غاب

والنور في قلوبكم قطع

مش نافع فيكوا عتاب مبدأكم مش جدع

العيش والملح تراب كان جوع من بعد شبع

أنا بتخان أنا بتخان

لقيت الغدر والقلة في كل مكان

وشايف نفسي في مراية بقيت بهتان

أنا حساس أنا حساس

و روحت في عزلة مع نفسي هجرت الناس

كفاية إن اتكسر نفسي تعبت خلاص

تعبت خلاص، تعبت خلاص