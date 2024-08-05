العالم اليوم - وزيرا خارجية البحرين وإيران يبحثان "منع التصعيد" في المنطقة

انتم الان تتابعون خبر وزيرا خارجية البحرين وإيران يبحثان "منع التصعيد" في المنطقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 03:24 صباحاً - أجرى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، يوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني المكلّف علي باقري كني.

وتم خلال الاتصال "تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والجهود الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة ومنع التصعيد بما يحول دون امتداد الصراع وتوسع رقعة الحرب، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي ومصالح شعوب المنطقة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وأكد الزياني خلال الاتصال "موقف مملكة البحرين الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين".

من جانبه، أعرب كني عن "شكره لوزير الخارجية على اتصاله، واستمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين تجاه التطورات الإقليمية".