نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات زيلينسكي حول مقاتلات F-16 الأمريكية تثير موجة حنق بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار تأكيد زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي في منشور عبر منصة "إكس" تزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16 الأمريكية غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وحنقهم.

وكتب أحد رواد منصة "إكس" تعليقا على تصريح زيلسنيكي: "لن تحقق طائرات "F-16" الأمريكية أي نصر لأوكرانيا، ولن تغير من مجرى الأحداث في ساحات القتال، فطائرات Su-35 الروسية ستتصدى لها وتسقطها إذا ما تم التعدي على سيادة الأراضي الروسية".

وأضاف آخر: "هذه الطائرات الأمريكية مجرد قمامة أو قطع خردة مماثلة لتصنيف أوكرانيا الائتماني"

وعلق آخر: "كم عدد القتلى الأوكرانيين الذين سيلقى السبب في موتهم على ضميرك".

وكتب مستخدم رابع: "سينتهي بك الأمر للخضوع للمحاكمة سيد زيلينسكي".

وخلص أحد المستخدمين إلى القول: "تشعرون بالفرح كلما حصلتم على سلاح جديد من الغرب، لكن الوضع على أرض المعركة لا يتغير، وستبقى الأوضاع على حالها والغلبة للجيش الروسي".

يذكر أن وكالة "بلومبرغ" كانت قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصادر مجهولة، بوصول دفعة أولى من "إف–16" إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن عددها قليل. وقالت إن موعد تسليم الطائرات كان معينا حتى نهاية يوليو، وقد تم التسليم في الموعد المحدد.

ووفقا لمقال نشرته صحيفة "ذا إيكونوميست" في وقت سابق، من المتوقع أن تمتلك أوكرانيا 20 طائرة حربية من طراز "F-16" بحلول نهاية عام 2024.

وجدير بالذكر أن أوكرانيا من المتوقع أن تحصل على ما مجموعه 79 طائرة من نوع "إف 16" من هولندا والدنمارك وبلجيكا والنرويج.

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا من أن الجيش الروسي "سيحرق "إف-16" في أوكرانيا وسيفكر بضربها في قواعدها بالدول التي قد تنطلق منها"، وأنها ستلقى مصير دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "بريدلي" الأمريكية وغيرها من الأسلحة الغربية في أوكرانيا