نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجبلاية تحدد موعد مباراة المصري والبنك الأهلي في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى النادي المصري البورسعيدي خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتحديد موعد مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

ستجمع المباراة بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق البنك الأهلي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة المقبل الموافق 9 أغسطس.

ويستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية غدا على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة نظيره فريق زد بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الاربعاء الموافق الرابع عشر من أغسطس الجاري على ملعب ستاد برج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.