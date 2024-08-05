أخبار اليمن : 53 شهيداً في غزة منذ فجر الأحد

53 شهيداً في غزة منذ فجر الأحداستشهد 53 فلسطينياً جراء تواصل قصف ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أنحاء قطاع غزة، منذ فجر الأحد، فضلا عن عشرات الجرحى والمفقودين.

وأفاد جهاز الدفاع المدني في غزة، في بيان، أن 8 شهداء ارتقوا في محافظة الشمال و38 شهيدا في محافظة غزة، بالإضافة إلى 7 في المحافظة الوسطى.

وأضاف البيان أن الشهداء ارتقوا جراء مجازر ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، من خلال استهدافه سيارات مدنية وتجمعات للمواطنين ومنازل مأهولة بالسكان وخيام ومراكز لإيواء النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ومن جهة أخرى، أشار الدفاع المدني إلى أنه ولليوم الرابع والعشرين على التوالي، لا تزال محطات تحلية المياه في محافظتي غزة والشمال خارج الخدمة لعدم توفر الوقود، كما تعاني المستشفيات بالمحافظتين من نقص في الوقود والمستلزمات الطبية، ما يهدد حياة آلاف المواطنين، كما يواصل الاحتلال لليوم الثامن والثمانين على التوالي منع دخول الخضار والفواكه والمجمدات والمواد الأساسية للمحافظتين.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ حوالي عشرة شهور حرب إبادة شاملة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن نزوح حوالي مليوني شخص، في ظل دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ووقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ما أسفر عن مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.