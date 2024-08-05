نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أسبوع..أنغام تحقق2مليون مشاهدة بأغنية "هو أنت مين" وتحافظ على التريند الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة أنغام منذ أيام قليلة أحدث ألبوماتها الذي يحمل اسم "تيجي نسيب" وسرعان ما تصدر الألبوم موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ولقت الفنانة أنغام إشادات واسعة من الجمهور على الألبوم وجميع أغنياته.

وتحتل الفنانة أنغام الآن التريند الأول بأغنية "هو أنت مين" وتستمر الأغنية في حصد المشاهدات العالية حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 2 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأغنية "هو أنت مين " هي من كلمات هالة الزيات وألحان محمود خيامي، وتوزيع طارق مدكور.

كلمات أغنية "هو أنت مين" لـ أنغام

هو أنت مين

علشان في ثانية تشيل حاجات

وتهد رصة ذكريات

وتلخص العمر في يومين

ليه تبقى مين

علشان تزورني تقوم تبات

جوا في سواد العين واخبيك بالسنين

هو أنت مين

علشان في ثانية تشيل حاجات

وتهد رصة ذكريات

وتلخص العمر في يومين

ليه تبقى مين

علشان تزورني تقوم تبات

جوا في سواد العين واخبيك بالسنين

يا خي الشوق ليك واخدني لفين

ومين عنك يرجعني

قليل منك ما يروِّش عين

ولا كتيرك مشبعني

يا خي الشوق ليك واخدني لفين

ومين عنك يرجعني

قليل منك ما يروِّش عين

ولا كتيرك مشبعني

يا قلبك لو عينيك نايمين

وعن نوم عيني تمنعني

بحبك كل يوم حبين

وأجيب قلبين منين يعني

يا قلبك لو عينيك نايمين

وعن نوم عيني تمنعني

بحبك كل يوم حبين

وأجيب قلبين منين يعني.

تفاصيل ألبوم "تيجي نسيب"

يتكون الألبوم من 11 أغنية وتم طرحهم على طريقة الفيديو كليب، والـ 11 كليب من البوم "تيجي نسيب" تم تصويرها بطريقة ال "فيجيوليزر" المستحدث مؤخرا والمتبع لنجوم الأغنية عالميا والذي يعتمد كليًا على أداء النجم مفردًا دون وجود قصة درامية للكليب

يضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.

الشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم «بنعمل حاجات» من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية مكانش وقته من ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع مادي، وأغنية هقولك إيه ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية بقالك قلب من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري