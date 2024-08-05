بشرى: اختيارتي مدمرة حياتي.. فما المقصود؟



القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت الفنانة بشرى أن تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها من خلال برنامج حد النجوم، والذي يعرض على قناة دي إم سي.

وكشفت بشرى، عن زوجها الحالي خالد نجل زوجة الفنان محمود حميدة، بجانب الحديث عن زيجاتها السابقة، مؤكدة أنها لا تأخذ وقتًا كبيرًا في اتخاذ قرار الزواج.

وقالت: "محمود حميدة هو اللي ربى خالد من زمان لأن والده توفى، وأنا وخالد كنا زملاء في المدرسة ومحمود حميدة كان دايمًا بيحضر اجتماع أولياء الأمور مع خالد".

وأضافت: "خالد شخصية مستقلة جدًا وعايش برا مصر من سنين، وبيفكر بطريقة خارج الصندوق وشبه فكري، أنا على قد ما أنا شرقية ولكن عندي أفكار كتير غربية بحكم نشأتي برا مصر، وهو مواليد بريطانيا زيي، ومركز في شغله، واتخض من ردود الفعل على فرحنا وكل شوية يجي يسألني هو ده عادي كده؟".



وتابعت:" كل شخص له شخصيته المستقلة المختلفة عن الآخرين، وكل حاجة حسب الفترة الزمنية والمرحلة العمرية اللي جت فيها، واختيارتي اللي مدمرة حياتي قبل ما أكون أم مختلفة عن اختياراتي بعد ما بقيت أم".

بشرى:أنا بمثل قدام الكاميرا بس، وساعات ببقى عايز حد خارج عن المألوف

وأشارت:" لازم اختار إنسان ظروفه تسمح بأن ده ميعكرش صفو أولادي ويتفهم أن ولادي الأولوية، أنا ست بحب أن العلاقة تكون سوية، مش شرط تبقى بتحبني أوي وبس، أنا كمان لازم أحبك وأديلك زي ما بتديني وإلا هيكون فيه خلل في العلاقة أو في اتنين بيمثلوا على بعض، وأنا بمثل قدام الكاميرا بس، وساعات ببقى عايز حد خارج عن المألوف ".

