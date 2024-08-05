نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع ضد إنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق نادي الزمالك في كل مكان، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام نظيره فريق إنبي، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للفارس الأبيض في مواجهة نظيره البترولي ضمن منافسات الدوري العام.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبي في الدوري

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف روقا–سيف جعفر - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله "نيمار".

موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق إنبي، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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