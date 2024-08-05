مال وأعمال

محمد حنفي: زيادة تكاليف الإنتاج تعوق القدرة على المنافسة في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد حنفي: زيادة تكاليف الإنتاج تعوق القدرة على المنافسة في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - باره عريان _ أشار محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية إلى أن قطاع الصناعات المعدنية يعاني من مشاكل مع 3 جهات، أولها وزارة المالية، وتتمثل المشكلة في استراداد ضريبة القيمة المضافة للصادرات، منوهًا إلى أن الأرصدة الخاصة بجميع الشركات المقيدة في الغرفة من هذه الضريبة ارتفعت لتتخطى مليار جنيه.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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