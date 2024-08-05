نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي لضم نجم برشلونة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، يسعي للحصول على خدمات سيرجي روبرتو نجم فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينافس وست هام نظيره آرسنال على التعاقد مع سيرجي روبرتو في الميركاتو الصيفي، وذلك بعدما أعلن الألماني هانز فليك مدرب برشلونة عدم حاجته لخدمات اللاعب في الموسم المقبل.

ويأمل آرسنال في التفوق على وست هام في صراع المنافسة على ضم نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية، خاصة وأن ميكيل أرتيتا مدرب الجانرز يريد التعاقد مع روبرتو بقوة لتدعيم صفوف المدفعجية.

وأشارت التقارير الإسبانية، إلى أن قائد برشلونة يدرس العروض المقدمة إليه خلال الوقت الحالي، من أجل اختيار العرض المناسب له في الميركاتو الصيفي الجاري.