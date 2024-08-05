نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر وصيفة.. الدنمارك تفوز على النرويج بمنافسات كرة اليد للرجال بأولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فازت الدنمارك على النرويج 30 /23، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بمنافسات كرة اليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الدنماركي17 /12، وواصل تفوقه في الشوط الثاني ليحسمه لصالحه ويفوز بالمباراة.

وأقيمت مباراتان بالجولة الخامسة بالمجموعة، حيث فازت مصر على الأرجنتين 34 /27، فيما فازت فرنسا على المجر 24 /20.

ويحل منتخب مصر في الوصافة الذي سيواجه أحد منتخبي السويد وإسبانيا في ربع النهائي.