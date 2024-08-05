نقيب الإعلاميين يطالب شباب المهنة العرب التسلّح بالعلم لمواجهة متغيّرات تنافسية عالمية

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، في افتتاح النسخة الأولى من "قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي".

قال “سعدة” في بيان له، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو صاحب النهضة في تطوير مناحي الحياة المصرية، بما فيها تقنية المعلومات، والتحوّل الرقمي، والإعلام الجديد، وذلك مواكبةً مع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم.

وأثنى “سعدة” على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة أن يتعلّم الشباب أحدث ما وصل إليه العلم من التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجة، لما له بالغ الأثر في التوظيف وخلق سوقٍ رابحة للشباب.

وأكد ضرورة أن يتحوّل فكرنا من مستخدم إلى مساهم في صناعة التقنية‏ الحديثة، بأدواتها المختلفة، والمساهمة في خلق بيئة إعلامية أكثر تطورًا، تركّز اهتمامها على إنتاج محتو قادر على التنافسية العالمية.

وشدد نقيب الإعلاميين على قدرة شباب الإعلاميين العرب، على خوض المنافسة الشرسة مع شباب الإعلاميين من مختلف دول العالم.

ووجّه نقيب الإعلاميين، رسالة إلى شباب الإعلاميين العرب قائلًا: “نحن أمام تحدٍ كبيرٍ، وهذا التحدّي يكمن في قوة وشدة وتطور المنافسة المذهل في عالم سوق الإعلام؛ حيث أصبحت أكثر صعوبةً وتعقيدًا، ولكنها تضم المبدعين والخلّاقين، وفي ذلك الوقت لا مجال في سوق الإعلام للوساطة، بل لمن يعمل على تنمية قدراته الشخصية، والتسلّح بالعلم، والاطلاع على كافة التطورات المذهلة السريعة في عالم الإعلام”.

ولفت “سعدة” إلى أن من يُهمل التسلّح بالعلم، سيبتعد كثيرًا عن الحسابات والمنافسة، سواءً على المستوى الشخصي، أو الجماعي، أو الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن التحدّيات العالمية تحتّم علينا أن لا نعتمد، ولا نرتكن لأحد، وأن قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي هي واحدة من التحدّيات التي تفتح أبوابًا وآفاقًا جديدة للشباب العربي، لإثبات ذاته، خاصةً إذا كان هذا التنظيم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لما نعلمه عنها كبيت خبرة في العديد من المجالات.

جاءت تصريحات “سعدة” خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الأولى من "قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والتي شهدت مشاركة كوكبة من الإعلاميين المتخصصين.

وفي ختام كلمته، قدّم نقيب الإعلاميين، الشكر، للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على تنظيمها النسخة الأولى لقمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، مؤكدًا ثقته في أن تُسهم القمة في تحسين كفاءة شباب الإعلاميين العرب، المهنية، ووضعهم في دائرة المنافسة الإعلامية دوليًا.