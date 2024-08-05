أخبار اليمن : 39623 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

39623 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفاً و623 شهيداً، و91 ألفاً و469 مصاباً.
وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاثة مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 40 شهيداً و71 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا “تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم”، بسبب الاستهدافات الإسرائيلية.
ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة بعنف ووحشية، دون الاكتراث للمطالب الدولية بوقف آلة حربه لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للسكان الذين يواجهون ظروفا مأساوية.
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