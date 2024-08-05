نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاعات شرقية للأنفوشي واستعراضات فلكلورية لفرقتي الإسماعيلية ومطروح تشعل أجواء مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المسرح الروماني بالمنطقة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، الأحد، انطلاق الأسبوع الرابع لبرنامج وزارة الثقافة بمهرجان العلمين، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واستكمالا للعروض الفنية التي تشارك بها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المهرجان.

عروض فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية

وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قدمت فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة عزت بسيوني، مجموعة من الفقرات الموسيقية والإيقاعية على آلة الطبلة منها "جانا الهوا، اتفرج ع الحلاوة، بهية، سلم علي، الأقصر بلدنا"، بالإضافة إلى باقة من الصولوهات الغنائية الفردية التي قدمها نخبة متميزة من مطربي ومطربات الفرقة، وسط تفاعل كبير من جمهور المسرح، وحضور عدد من الأشخاص من ذوي الهمم.

عرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية

وفي المنطقة الترفيهية استهلت الفعاليات بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية قدمت خلاله عددًا من الفقرات الاستعراضية للفلكلور الإسماعيلاوي منها "الصيادين، بتغني لمين يا حمام، جتالة، سمسميتي"، أعقبها فقرة غنائية للفنان ماهر كمال.

باقة من الاستعراضات الفنية التراثية لفرقة مطروح للفنون الشعبية

كما قدمت باقة من الاستعراضات الفنية التراثية لفرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة حسن عامر، عكست الفلكلور البدوي منها "الحجالة، الترحيب البدوى، الجاية". وتتميز الفرقة بقدرتها على الحفاظ على التراث الشعبي الخاص بمنطقة مطروح.

قدمت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإداراتها التابعة المهرجانات والفنون الشعبية، وينفذ البرنامج بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

باقة من الاستعراضات الفنية لفرقتي الإسماعيلية والحرية السكندرية للفنون الشعبية

هذا وتشهد الفعاليات مساء اليوم الاثنين بالمنطقة الترفيهية باقة من الاستعراضات الفنية لفرقتي الإسماعيلية والحرية السكندرية للفنون الشعبية.

مهرجان العلمين

ويعد مهرجان العلمين الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويشهد هذا العام فعاليات جديدة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصًا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور، مما يجعله مقصدًا سياحيًا هامًا لآلاف الزائرين من مصر والعالم.