أخبار اليمن : الأرصاد يحذر المواطنين: إبقوا في أماكن آمنة

الأرصاد يحذر المواطنين: إبقوا في أماكن آمنة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية غزيرة إلى غزيرة جداً ومتفاوتة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة إلى غزيرة جداً تصحبها الرياح الهابطة وحبات البرد أحياناً على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، شمال لحج، البيضاء، السواحل الغربية وصولا إلى سهل ومرتفعات تهامة.
وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وسواحل محافظات أبين، عدن ولحج.
وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي 43.2 في المحويت، 35.4 في حجة، 23.1 في الزهرة ـ الحديدة، 21 في عمران، 16.6 في السدة ـ إب، 3.6 في صنعاء، 3.2 في عتق ـ شبوة.
وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة داخل وخارج نطاق محطات الرصد على مناطق من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية وسهل تهامة.
ودعا المركز المواطنين إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، مُنذراً من العواصف الرعدية المصحوبة بحبات البرد أحيانا، ومن الانهيارات الصخرية والطينية في المنحدرات الجبلية والبيوت الطينية.
وأنذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة في الطرقات الجبلية، ومن الرياح الهابطة الشديدة المثيرة للأتربة والرمال في المناطق الساحلية والصحراوية.
وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.
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