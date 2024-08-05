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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الرياضي الإستعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني محمد حليم.



ويعكف الجهاز الفني خلال المرحلة الأولي من فترة الإعداد علي ضبط أوزان اللاعبين وكذلك الحاله الفنية.

طنطا يواصل الإستعداد للموسم الجديد



ومن جانبة أكد علاء عكاشة مدير الكرة أن الجهاز الإداري بالتنسيق مع الجهاز الفني علي الإتفاق علي عدد من المباريات الودية وذلك خلال الإسبوع الثاني من فترة الإعداد

