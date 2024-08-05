الرياضة

طنطا يواصل الإستعداد للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا الرياضي الإستعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني محمد حليم.


ويعكف الجهاز الفني خلال  المرحلة الأولي من فترة الإعداد علي ضبط أوزان اللاعبين وكذلك الحاله الفنية.

طنطا يواصل الإستعداد للموسم الجديد


ومن جانبة أكد علاء عكاشة مدير الكرة أن الجهاز الإداري بالتنسيق مع الجهاز الفني علي الإتفاق علي عدد من المباريات الودية وذلك خلال الإسبوع الثاني من فترة الإعداد
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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