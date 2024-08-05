معلومات لا تفوتك عن قمة المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

يواجه منتخب المغرب الأولمبي تحديًا كبيرًا عندما يلتقي مع منتخب إسبانيا في السابعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب "فيلودروم" بأولمبيك مارسيليا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد باريس 2024.

مشوار المغرب وإسبانيا في أولمبياد باريس

حقق منتخب المغرب الأولمبي إنجازًا تاريخيًا إلى جانب منتخب مصر بعد تأهلهما معًا إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 والتي تستمر حتى 11 أغسطس.

وتمكن المغرب من الوصول لهذا الدور بعد فوزه على باراجواي، وتعد هذه المرة الأولى التي يتأهل فيها فريقان من إفريقيا إلى نصف النهائي في نسخة واحدة من الألعاب الأولمبية لكرة القدم.

خاض منتخب إسبانيا مشوارًا قويًا في دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024، رغم احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف منتخب مصر الأولمبي المتصدر.

وفاز المنتخب الإسباني على أوزبكستان والدومينيكان، لكنه خسر أمام منتخب مصر 1-2 في ختام دور المجموعات، وفي الدور ربع النهائي، تأهل منتخب إسبانيا بعد فوزه على اليابان بثلاثية نظيفة، ليواجه منتخب المغرب الأولمبي في نصف النهائي للمنافسة على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة المغرب وإسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

ستُقام مباراة المغرب وإسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 اليوم الإثنين، الموافق 5 أغسطس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والمغرب في أولمبياد باريس 2024

ستقوم شبكة بي إن سبورتس الرياضية القطرية ببث بطولة أولمبياد باريس 2024، حيث خصصت قناة بي إن سبورتس 1 لإذاعة مباراة المغرب وإسبانيا.

كما أعلنت قناة الرياضية المغربية المفتوحة عن حصولها على حقوق البث الفضائي لمنافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024.