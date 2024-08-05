مال وأعمال

ملف.. 6 تحديات أمام نمو صادرات الصناعات المعدنية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. 6 تحديات أمام نمو صادرات الصناعات المعدنية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2024 09:14 صباحاً - باره عريان – كشف عدد من مسؤولي قطاع الصناعات المعدنية عن التحديات والمعوقات التي تواجهه وتحول دون مضاعفة صادراته، وأبرز هذه المعوقات صعوبة توفير الخامات والطاقة والتمويل وجهات الولاية على الأراضي، وزيادة تكاليف الإنتاج، فضلًا عن تأخر المستحقات سواء الخاصة ببرنامج دعم الصادرات، أو استرداد ضريبة القيمة المضافة.

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وأكدوا على الجاذبية التصديرية التي يتمتع بها هذا القطاع الحيوي، والذي يستحوذ على 20% من الصادرات المصرية، متوقعين زيادة معدلات تصديره بنسبة قد تصل إلى 30% خلال العام الجاري حال تذليل العقبات، لما لذلك من دور في زيادة قدرته على المنافسة، وهو ما سيمكنه من تغطية ثلث واردات مصر من الصناعات المعدنية.

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واقترحوا أن يتم تصنيف المصدرين إلى فئات في جداول معلنة، تحدد الأكثر استحقاقًا للدعم وللتدبير الدولاري، وفقًا لثلاثة شروط، وهي أن تكون معدلات القيمة المضافة التي يتم تحقيقها أعلى، وصافي الصادرات كبيرًا، ومعدل استهلاك الطاقة أقل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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