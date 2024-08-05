نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى ختام فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي.. الحضرة تحتفل بعيدها التاسع على المسرح المكشوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ختامًا لفعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور احمد فؤاد هنو، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد تحتفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي بالعيد التاسع لتأسيسها بمشاركة المطرب والمنشد علي الهلباوي والفنان وائل الفشني وفنان التنورة العالمي محمد السيد، وذلك في الحفل المقام الثامنة والنصف مساء السبت 10 أغسطس على المسرح المكشوف.

تفاصيل برنامج الحفل

ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر القصائد التي لاقت إقبالا جماهيريًا كبيرًا على مدار 9سنوات منها أحباب قلبي، جددت عشقي، مدد يا سيدة، أنت المليك،أول كلامي بمدح،قمر سيدنا النبي، إلى باب الكريم، على بعد الحمى، يا سيدنا الحسن يابن الأكرمين، إلى المدينة،أدركنا يا الله.

أبرز المعلومات عن فرقة الحضرة

يذكر أن فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015 على يد المنشد نور ناجح بهدف الحفاظ على التراث الروحاني من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من: (محي الدين بن عربي، الحلاج، أبن الفارض وغيرهم) وقدمت العديد من العروض بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر ونجحت فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.