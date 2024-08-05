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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مستقبل البرازيلي فيتور روكي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، مع الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن فيتور روكي رفض عرضًا جديدًا من الهلال، ولا يُستبعد أن يقوم الفريق السعودي بمحاولة أخرى.

نجم برشلونة مُصمم على الاستمرار



وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن المهاجم البرازيلي مُصممٌ على الاستمرار في برشلونة وإقناع هانز فليك.

وأوضحت أن النادي الكتالوني لديه عدة عروض إعارة من فرق أوروبية لضم اللاعب البرازيلي.

وأتمت الصحيفة أن مع احتمالية وصول نيكو وأولمو، وظهور ب أو فيكتور يبدو أنه من الصعب على البرازيلي الاستمرار في برشلونة.

