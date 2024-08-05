نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيسة وزراء بنغلادش تغادر دكا.. وأنباء عن استقالتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة العاصمة دكا، الإثنين، تزامنا مع تظاهرات حاشدة تطالب باستقالتها، بينما أكد مصدر في الجيش استقالتها.

وقال مصدر قريب من رئيسة الوزراء لـ "فرانس برس" طلب عدم كشف اسمه: "غادرت (رئيسة الوزراء) هي وشقيقتها" المقر الرسمي لرئاسة الوزراء في العاصمة، "إلى مكان أكثر أمانا".

وأضاف: "أرادت أن تسجل خطابا، لكن لم تتح لها الفرصة لذلك".

وذكرت صحيفة محلية أن رئيسة وزراء بنغلادش على متن إلى الهند بطائرة هليكوبتر عسكرية.

كما قال مصدر في جيش بنغلادش وشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن الشيخة حسينة قدمت استقالتها.

ونقلت "فرانس برس" عن إعلام محلي، أن آلاف المحتجين اقتحموا رئيسة الوزراء في دكا،

وكان أكد أحد كبار مساعدي الشيخة حسينة كشف للوكالة، الإثنين، أن استقالة رئيسة الحكومة البنغلادشية "محتملة".

وردا على سؤال بشأن الاستقالة، قال المسؤول: "الوضع هو أن الأمر محتمل، لكني لا أعرف كيف سيحصل".

وبلغت الحصيلة الإجمالية للمواجهات خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في بنغلادش 300 قتيل على الأقل، بعد مقتل 94 شخصا الأحد، وهي الحصيلة اليومية الأعلى خلال أسابيع من الاحتجاجات، وفق تعداد لـ "فرانس برس" يستند إلى تقارير من الشرطة ومسؤولين وأطباء في المستشفيات.