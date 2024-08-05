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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، على ان الزمالك مهتم بضم فادي فريد مهاجم سموحة السكندري.

شبانة: فادي فريد على رادار الزمالك ووضع هذا الشرط لناصر منسي

وأضاف شبانة ان هذا الاهتمام جاء وسط محاولة الإدارة البيضاء تدعيم خط هجوم الفريق، مشيرا لان سموحة منفتح لفكرة بيع اللاعب.

كما أشار شبانة في تصريحاته على ان مسئولو الزمالك عرضوا على ناصر منسي التجديد بشرط تخفيض قيمة عقده الا النصف أو رحيله.

