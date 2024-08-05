العالم اليوم - إيران تحذر الطيارين من التحليق في مجالها الجوي

انتم الان تتابعون خبر إيران تحذر الطيارين من التحليق في مجالها الجوي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 05:22 مساءً - أصدرت طهران إشعارا للطيارين وسلطات الطيران لتجنب مجالها الجوي، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، وسط تهديدات مستمرة من قبل إيران بمهاجمة إسرائيل.

وكانت عدة شركات طيران أعلنت وقف رحلاتها إلى إيران وإسرائيل ولبنان، على وقع التوترات الأخيرة.

وجاء إخطار إيران، الإثنين، بعد أن أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية يوم الأحد وزراء خارجية مجموعة السبع، أن طهران يمكن أن تهاجم إسرائيل في غضون 24 إلى 48 ساعة، وفقا لدبلوماسيين مطلعين على المكالمة.

ولم يذكر بلينكن الشكل الذي يمكن أن يتخذه الهجوم.

وأخبر بلينكن نظراءه أن الولايات المتحدة تبذل جهودا لكسر دائرة التصعيد، وطلب من وزراء الخارجية الآخرين ممارسة ضغوط دبلوماسية على إيران وحزب الله اللبناني وإسرائيل للحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس.

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في حزب الله المتحالف مع إيران.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، إنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في المنطقة.

وعبّر الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد عن أمله في أن تتراجع إيران عن موقفها، رغم تهديدها بالانتقام لاغتيال هنية.