العالم اليوم - دراسة: حماس تعيد بناء نفسها.. و"ادعاء القضاء عليها كاذب"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 06:24 مساءً - كشفت دراسة نشرت الإثنين، أن حديث الجيش الإسرائيلي بشأن قرب تحقيق نصر كامل على حماس في قطاع غزة "ادعاء كاذب"، في ظل إعادة الحركة بناء قواتها من جديد.

الدراسة أجرتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية بالتعاون مع مشروع التهديدات الحرجة التابع لمعهد "أميركان إنتربرايز" (سي تي بي)، ومعهد دراسات الحرب بالولايات المتحدة (آي إس دبليو) ، وألقت ظلالا من الشك حول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرب تحقيق الانتصار على الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

وكان نتنياهو قد قال في مطلع شهر يوليو الماضي، إن الجيش الإسرائيلي اقترب من مرحلة القضاء على قدرات حماس العسكرية في غزة.

الدراسة استندت إلى البيانات العسكرية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي وكذلك عن حركة حماس، فضلا عن مقابلات مع خبراء وشهود عيان، ومقاطع مصورة، وكشفت أن الوحدات القتالية للحركة استطاعت استعادة قدراتها القتالية في المناطق التي أعلن الجيش انتهاء عملياته فيها.

وضع كتائب حماس

وكشفت الدراسة أن الجناح العسكري لحركة حماس يتكون من 24 كتيبة منتشرة في أنحاء قطاع غزة، وقد تمكن الجيش الإسرائيلي من تدمير 3 كتائب فقط منها.

وأشارت إلى أن 8 كتائب لا تزال فعالة في القتال ضد الجيش الإسرائيلي، وقادرة على الدفاع عن الأرض باستخدام أساليب وأسلحة متطورة، بينما هناك 13 كتيبة انخفضت قدراتها القتالية، لكنها يمكنها تنفيذ هجمات أصغر وأقل نجاحا على غرار حرب العصابات.

وقال مدير ملف الشرق الأوسط في معهد "سي تي بي" بريان كارتر: "يقول الإسرائيليون إنهم طهروا مناطق في قطاع غزة، لكنهم لم يهزموا هؤلاء المقاتلين على الإطلاق. حماس مستعدة للقتال وتريد القتال".

ونقلت "سي إن إن" عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن كتائب حماس في وسط غزة هي الأقل تضررا، وهي التي يعتقد أنها تحتجز غالبية الرهائن المتبقين.

وقد توصلت دراسات مركز دراسات الحرب والسلام ومعهد دراسات الحرب وشبكة "سي إن إن"، إلى أن الكتائب الـ16 في وسط وشمال غزة "أعادت تشكيل نفسها على أفضل نحو".

وقد "نجحت 7 من هذه الكتائب الـ16 في إعادة بناء نفسها مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الستة الماضية".

وذكرت الدراسة أن "طبيعة الكتائب الـ8 في جنوب غزة غير واضحة، بسبب الافتقار للبيانات الموثوقة".

وقال خبراء عسكريون أميركيون لـ"سي إن إن": "حملة القصف العنيفة وغياب خطة ما بعد الحرب، ساعدت في تحفيز حماس على الانتعاش".

وبحسب الدراسة، فإن أكثر ما يشير إلى إعادة بناء حماس قواتها هو ما جرى في مخيم جباليا، حيث قصفته إسرائيل لمدة 3 أشهر بداء من أوخر عام 2023، وعندما حاولت اقتحامه في مايو قوبلت بمقاومة عنيفة من 3 كتائب.

وقال العقيد المتقاعد في الجيش الأميركي بيتر منصور: "إذا تم تدمير كتائب حماس فلن تستمر القوات الإسرائيلية في القتال، لكن إسرائيل لا تزال تحاول استئصال كتائب حماس من غزة، مما يكشف أن نتنياهو مخطئ"، مضيفا أن "قدرة حماس على إعادة تشكيل قواتها لم تتضاءل".

وقال ضابط في الجيش الإسرائيلي لـ"سي إن إن": "كلما تظهر حماس رأسها ندخلها. لا يمكن لهذا أن يستمر للأبد. مجتمعنا غير مبني لهذا والمجتمع الدولي كذلك".

ونقلت "سي إن إن" عن فلسطينيين من سكان غزة، قولهم إن "وجود حماس شمالي القطاع أقوى مما يُتخيل. إنهم بين المدنيين. وهذا يساعدهم في إعادة بناء قواتهم".

عمليات التجنيد مستمرة

وفي يناير الماضي، زعم الجيش الإسرائيلي أنه استطاع شل هيكل قيادة حماس في شمال غزة، لكن التقارير عن وقوع هجمات في هذه المناطق نفت مزاعمه، فضلا عن تفاخر حماس بتجنيدها آلاف المقاتلين الجدد منذ بدء الحرب.

وقالت إميلي هاردينغ مديرة برنامج الاستخبارات والأمن القومي والتكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "قتلت إسرائيل الكثير من مقاتلي حماس، لكنهم مازالوا موجودين ويقومون بالتجنيد".

وقال ضابط إسرائيلي متقاعد رفيع المستوى: "بدأ التجنيد قبل 3 أو 4 أشهر وحصلوا على بضعة آلاف (من المقاتلين). لا أعرف بالضبط كم عددهم".

وأشارت الدراسة إلى أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، تجر الجيش الإسرائيلي إلى قتال مستمر.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو روبرت بيب: "تطلب إسرائيل من السكان الذهاب إلى الوسط أو إلى الجنوب. يحركون الناس، وخمنوا من يتحرك مع السكان؟ كل مقاتلي حماس تقريبا".

وبحسب "سي إن إن"، اندمجت بعض ألوية حماس لإنشاء كتائب أقوى وأكثر نخبوية، وهي تصنع أسلحة من المواد المتفجرة التي خلفها الجيش الإسرائيلي، لكن في غياب القادة ذوي الخبرة فإنهم يعتمدون إلى حد كبير على تكتيكات حرب العصابات، مثل الأفخاخ ونصب الكمائن.

ونقلت الشبكة عن أحد خبراء الحرب: "الفوضى المتزايدة تبدو مدبرة بشكل متعمد، وتسمح لحماس بالظهور مرة أخرى".

ويقول العقيد المتقاعد منصور: "السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع هو إقامة دولة فلسطينية. لكن الفلسطينيين من جانبهم لا بد أن يدركوا أن إسرائيل لن تذهب إلى أي مكان. والآن لدينا حكومة إسرائيلية ترفض قبول أي شكل من أشكال الدولة للفلسطينيين، إن هذا الصراع لن ينتهي إلا بحل سياسي. لن ينتهي بانتصار عسكري".