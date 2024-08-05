العالم اليوم - الولايات المتحدة تنهي سحب قواتها من آخر قواعدها في النيجر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 5 أغسطس 2024 06:24 مساءً - أعلن الجيش الأميركي، الإثنين، أن الولايات المتحدة أنجزت انسحابها من قاعدة أغاديز، الأخيرة لها في النيجر، بعد أن طلب منها النظام العسكري الذي يتولى السلطة منذ عام في نيامي، المغادرة في مارس الماضي.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، في بيان، إن "انسحاب العديد والعتاد الأميركي من القاعدة الجوية 201 في أغاديز استكمل".

ويعد انسحاب الجنود الأميركيين من النيجر مطلبا للنظام العسكري الحاكم في الدولة الواقعة في منطقة الساحل.

ومطلع يوليو، كان الجنود الأميركيون في قاعدة نيامي غادروا البلاد جميعا، وبقي نحو 200 عسكريا في قاعدة المسيّرات المهمة في أغاديز شمالا.

وأوضحت "أفريكوم" أن الانسحاب من أغاديز "بدأ في مايو، وسيستمر التنسيق بين القوات المسلحة الأميركية والنيجرية خلال الأسابيع المقبلة لضمان إتمام الانسحاب الكامل كما هو مخطط له"، من دون أن تحدد ما إذا كان لا يزال هناك جنود أم معدات فقط.

وكانت الولايات المتحدة حاضرة في النيجر لمحاربة المتطرفين، الذين يشنون بانتظام في البلاد هجمات دامية.

لكن النظام العسكري الذي يتولى السلطة في نيامي منذ عام أعاد النظر في شراكاته الدولية وطلب رحيلها في مارس الماضي.