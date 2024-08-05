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أحمد جودة - القاهرة -

عقد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، اجتماعًا موسعًا مع الكابتن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور محمد موسى، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق.

كامل أبو علي يجتمع بالمدير الفني للمصري لمناقشة استراتيجيات الفريق الأول

عقد هذا الاجتماع مؤخرًا تناول مناقشة أداء الفريق خلال الفترة الماضية من الموسم، حيث استعرض أبو علي مع ماهر أبرز الإيجابيات والسلبيات التي شهدها الفريق.

وفي خلال الاجتماع تم التركيز على كيفية تعزيز الإيجابيات واستثمارها بشكل فعّال في الفترة المقبلة، بينما تم البحث في طرق تتفادي السلبيات والتقليل من تأثيرها على الأداء المستقبلي للفريق.

كما تم استعراض استراتيجيات التحسين لضمان تحقيق نتائج إيجابية في المنافسات القادمة.

شمل النقاش الخطوط العريضة لموسم الفريق الجديد، الذي سيبدأ بمشاركته في الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية وقد تم وضع خطة عمل تتناسب مع التحديات القادمة وتساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

صرح بذلك الأستاذ رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي والمتحدث الرسمي باسم المجلس، مؤكدًا التزام إدارة النادي بدعم الفريق وتوفير كل سبل النجاح له في الموسم الجديد.

