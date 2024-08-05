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أحمد جودة - القاهرة -

تألّق فريق الكاراتيه بمركز شباب أكتوبر في اللقاء الودي الرياضي الذي أقيم في المدينة الرياضية، حيث جمع بين منتخب بورسعيد ومنتخب القاهرة لفريق الكوميتيه لمواليد 2010 و2011.

فريق الكاراتيه بمركز شباب أكتوبر يتألق في اللقاء الودي مع منتخب بورسعيد

أظهر هذا اللقاء مستوى الأداء العالي والتدريبات المكثفة التي يخضع لها الفريق، مما يعكس الجهود المبذولة لتطوير مهارات اللاعبين.

يحظي المركز اهتمامًا كبيرًا بتدريب اللاعبين ليس فقط كرياضة ترفيهية، بل كوسيلة لتأهيلهم للمشاركة في البطولات تحت إشراف المدير الفني إسلام المصري.

يتلقى اللاعبون تدريبات مكثفة تهدف إلى تعزيز روح التحدي والانضباط لديهم، مما يساعدهم في تحقيق أداء متميز في مختلف المنافسات.

حظي اللقاء برعاية أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحب حبشي، محافظ بورسعيد، ومحمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

حضر اللقاء الكابتن خالد النحلة، وكيل المديرية، وأيضًا حسني أبوالمعاطي، رئيس مجلس الإدارة، الموجي إبراهيم، نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد عوض، المدير التنفيذي للمركز.

أبرز هذا الحدث أهمية الدعم المؤسسي والتعاون بين مختلف الجهات لتطوير الرياضة في المجتمع ويؤكد على التزام مركز شباب أكتوبر بتحقيق التميز في رياضة الكاراتيه، وتعزيز مكانة اللاعبين على الساحة الرياضية المحلية.

